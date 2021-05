Isola Dei Famosi: Ignazio Moser, i commenti di Giacomo Urtis sul suo aspetto fisico

Durante la 14esima puntata andata in onda de L’Isola Dei Famosi, il naufrago Ignazio Moser, da poco sbarcato su Playa Cochinos, si è presentato in costume con muscoli e tatuaggi. Insomma ha fatto scintille sia per quanto riguarda gli altri naufraghi sull’isola, sia per il pubblico da casa.

IL COMMENTO DI GIACOMO URTIS SUL FISICO DI IGNAZIO MOSER – L’ex gieffino, chirurgo dei vip e opinionista di Barbara D’Urso, Giacomo Urtis, ha commentato il fisico di Ignazio Moser su Twitter scrivendo: “Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio. Cosa non sei”.

E’ risaputo infatti che la modella sorella di Belen Rodriguez, la più piccola delle due, Cecilia, sia molto gelosa del suo uomo. Una fonte molto vicina a Cecilia ha fatto sapere che sta per ore incollata alla tv per guardare cosa fa Ignazio Moser sull’Isola.

GIACOMO URTIS ATTACCA GILES ROCCA – L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi scritto un altro post sul suo profilo Twitter, questa volta rivolto a Gilles Rocca. L’attore ha preferito lasciate l’Isola, rinunciando anche a rimanere sull’ultima spiaggia con Beatrice. Le parole di Giacomo Urtis nei suoi confronti sono state piuttosto dure: “Gilles non è un fidanzato… È una piattola…”, inerente alla sua storia d’amore.

IL NUOVO RECORD DI IGNAZIO MOSER ALL’ISOLA DEI FAMOSI – Ma la vera scoperta di quest’Isola è propri Ignazio Moser che ha stabilito un nuovo record nella prova del fuoco, riuscendo ad ottenere la moca e il caffè per tutti i compagni d’avventura. Si è però ustionato le parti intime e questo ha colpito molto Giacomo Urtis. Ricordiamo, inoltre, che Ignazio Moser è pronto a convolare a nozze con la sua Cecilia. Per vedere i post di Giacomo Urtis su Twitter clicca qui.