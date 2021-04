Isola Dei Famosi: il messaggio di Akash pubblicato su Instagram, sarà rivolto alla redazione del reality?

Circa dieci giorni fa, Akash Kumar, durante una live su Instagram, aveva svelato di non conoscere Ilary Blasi e di non sapere nemmeno chi fosse. Naturalmente la Blasi si è fatta valere dichiarando qualche frecciatina nei suoi confronti in diretta, ma lui ha pubblicato una storia sui social forse rivolta alla redazione del programma.

LE PAROLE DI AKASH KUMAR: NON CONOSCEVA ILARY BLASI – Qualche giorno fa Akash Kumar aveva sostenuto di non conoscere nemmeno Ilary Blasi, queste infatti sono state le sue parole: “Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia.

Ha poi proseguito sostenendo: ”Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni“.

IL CONFRONTO DI AKASH KUMAR CON ILARY BLASI – Dopo 15 giorni di quarantena, Akash si è recato nello studio per avere un confronto con Ilary Blasi. In quest’occasione la conduttrice non si è di certo lasciata sfuggire le parole dell’ex naufrago, lanciandogli anche qualche frecciatina. Ha infatti dichiarato:

“Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi. L’Isola dei Famosi ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentare. Sono sempre Ilary Blasi“.

LA PUBBLICAZIONE DELLA STORIA DI AKASH KUMAR – Dopo aver avuto un confronto con Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello, l’ex naufrago Akash Kumar ha pubblicato una storia molto particolare, forse rivolta proprio a Ilary e Tommaso o in generale a tutta la redazione del reality. Nella storia pubblicata c’era scritto: “L’ho asfaltati“, a chi si sarà riferito? Intanto per vedere il video del confronto con Ilary Blasi e Tommaso Zorzi e la storia su Instagram pubblicata da Akash Kumar clicca qui.