L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane e sono già tante le dinamiche nate tra i naufraghi di questa nuova edizione. Alla conduzione Ilary Blasi, con il suo fare sempre imparziale e schietto, soprattutto verso i concorrenti.

Durante la seconda puntata infatti, Ilary si è trovata a dover richiamare uno dei naufraghi, a causa di un comportamento poco corretto. Quest’ultimo, ha imbrogliato nei confronti degli altri appartenenti alla sua tribù quando ha acceso il fuoco.

Chi è il naufrago che ha trasgredito le regole?

Si tratta di Christopher Leoni, il modello brasiliano che ha mandato Ilary su tutte le furie. Colto in flagrante dalla produzione, sembra che il naufrago abbia acceso il fuoco per sfamarsi. In un primo momento ha dichiarato: “Ho provato perché non mangiavo da tre giorni, anche se so che questa non può essere una giustificazione“.

Ilary a quel punto furibonda, si è lasciata andare ad una delle sue iconiche affermazioni: “Non rubi a casa dei ladri, adesso ci spieghi come hai fatto”.

A quel punto Christopher vedendosi alle strette, non ha potuto far altro che raccontare tutto: il concorrente ha rubato la sabbia calda per provare ad accendere il fuoco. La conduttrice non si è lasciata intimorire, motivando anche il pubblico da casa a seguire bene queste dinamiche: “Mi rivolgo a Christopher, non è la prima volta che non rispetti le regole e per oggi avrai un punto in più rispetto agli altri al momento delle nomination“. Ilary ha anche sottolineato che, qualora dovesse ricapitare un altro episodio che lo vedrà protagonista, l’unica cosa da fare sarà quella di mandarlo immediatamente in nomination.

Ad ogni modo, a causa di un dubbio ancora irrisolto, la produzione ha spento i fuochi per entrambe le squadre, fino alla prossima puntata.