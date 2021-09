Isola Dei Famosi in Spagna: Tom Brusse ammette di essere stato con un uomo

La macchina dell’Alabama non sbaglia mai! E questo l’ha imparato a sue spese anche Tom Brusse. Il 29enne è noto in Spagna per aver partecipato a molti reality, tra i tanti ricordiamo Temptation Island, Uomini e Donne, il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Il ragazzo è da poco tornato single, dopo la rottura con la fidanzata storica, Sandra Pica e a quanto pare negli ultimi tempi ha avuto modo di divertirsi molto. Si è parlato infatti di rapporti con alcuni uomini, ma scopriamo cos’è successo nello specifico.

LA CONFEZIONE DI TOM BRUSSE – Lo scorso week end l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi spagnola è stato ospite nel programma Sunday Deluxe e si è sottoposto alla tanto nota macchina della verità. Il conduttore il cui nome è Jorge Javier Vázquez, in modo molto furbo, ha chiesto a Brusse se avesse mai avuto rapporti con altri uomini. Il ragazzo ha risposto di no, ma la macchina ha subito fatto notare la sua bugia.

Jorge rivolgendosi a Tom ha detto: “Purtroppo devo dirti che hai mentito. Questo è il risultato. Quindi hai qualcosa da dirci?” Brusse si è subito giustificato: “La macchina non funziona! Ok, lo dico. Ho detto di no, ma vabbè. Il fatto è che mi piace provare di tutto. Per capire quello che non mi piace o che mi piace di più, come nel cibo… E basta.

Ha poi continuato:”Quanto tempo fa? Non saprei, un mese forse. […] Ero l’attivo, non il passivo. Ho sentito qualcosa di simile a quando lo facevo con le donne. Quindi non dirò che non mi è piaciuto. Se ricapita ok, va bene“.