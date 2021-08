Isola dei Famosi, inaspettata scoperta per Gracia De Torres: “Quando desideri troppo un miracolo, arrivano due!”

Dopo l’annuncio della sua gravidanza, una ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto un’inaspettata scoperta. Si tratta di Gracia De Torres, naufraga dell’undicesima edizione del famoso reality, che durante gli ultimi controlli ha avuto un’immensa sorpresa: è in dolce attesa di due gemelli.

“Quando desideri troppo un miracolo, arrivano due!” – Solo pochi mesi fa la modella ispanica ha deciso di annunciare ai suoi follower di essere in dolce attesa. Convolata a nozze nel 2018 con il giocatore di basket Daniele Sandri, la donna diventerà a breve madre.

Da tempo l’influencer aveva rivelato il suo desiderio di maternità, ma che era stata costretta ad attendere per via di alcuni problemi fisici sorti dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nonostante tutto, però, la coppia è riuscita a coronare il loro sogno, facendo un’inaspettata scoperta.

Come mostrato sul suo account Instagram, Gracia si è sottoposta ad alcuni controlli medici per accertarsi che la gravidanza stia procedendo per il meglio. È stato proprio nel momento dell’ecografia che la modella ha ricevuto una bellissima sorpresa: è in attesa di due gemelli.

“1º e 2ª ECO. A volte quando desideri troppo un miracolo , arrivano due !!! GEMELLI IN ARRIVÒ 👶🏽👧🏼💙💗 A veces cuando pides muchas veces un milagro , LLEGAN DOS! Mellizos os esperamos !! P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo . Devi dire che alcuni di voi ( vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato ). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!”, ha così annunciato la De Torres.