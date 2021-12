Isola dei Famosi, inaspettato rumors: “Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini”

Sebbene manchino ancora dei mesi per l’inizio, si è iniziato a chiacchierare sull’Isola dei Famosi. Sul reality che prenderà il posto del GF Vip, non si sa ancora nulla. Recentemente, però, è emerso un rumors che vede protagonista Ilary Blasi, la conduttrice del programma, e un volto molto noto del piccolo schermo: Ambra Angiolini.

“Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini” – Alcune settimane fa Ambra è finita al centro dell’attenzione per il caso Striscia la Notizia. Recentemente l’ex volto di Non è la Rai è tornata nuovamente sotto ai riflettori per un rumors svelato da Gabriele Parapiglia.

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, si è parlato dell’Isola dei Famosi e sul possibile cast della nuova edizione. A dare il via alle chiacchiere è stato Valerio Palmieri, portando al centro dell’attenzione il rumors lanciato da Dagospia. Secondo il portale di gossip, infatti, tra gli aspiranti concorrenti potrebbe esserci Jeda.

Nonostante il ragazzo nella scorsa edizione non fosse tra i concorrenti, ma ospite in studio per la sua relazione con Vera Gemma, è riuscito ad essere spesso protagonista del programma. Questo rumors, però, non ha ancora trovato conferma.

A prendere la parola è stato Parapiglia, svelando un’altra voce di corridoio. Si vocifera, infatti, che Ilary Blasi desidererebbe due volti femminili nel reality. Riguardo ciò, una di queste presenze sarebbe Ambra: “Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo”. Per ulteriori aggiornamenti, non resta che attendere le prossime puntate di Casa Chi.