Isola dei Famosi, indiscrezioni su Patrizia Bonetti: ricoverata in Italia?

Che cosa è successo a Patrizia Bonetti dopo la sua spiacevole disavventura a L’Isola dei Famosi? È questo che si chiedono in tanti, preoccupati anche dal silenzio social da parte dell’ex naufraga. Stando alle ultime indiscrezioni, la donna sarebbe stata ricoverata in Italia.

PATRIZIA RICOVERATA? – Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, a sbarcare in Honduras è stata la Bonetti. La sua, però, si è rivelata un’avventura abbastanza breve. Durante la prova del fuoco, infatti l’ex concorrente ha riportato delle ustioni che l’hanno costretta ad abbandonare l’isola.

Dopo alcune puntate di silenzio, ad ufficializzare la fine della sua avventura sull’isola è stata Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, durante la quinta puntata del reality ha annunciato: “Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi”.

Non si sono avute più notizie di Patrizia, creando preoccupazione nei fan dell’ex naufraga. Nonostante non sia più una concorrente, sui social della donna regna ancora il silenzio. I suoi profili, infatti, rimangono nelle mani del suo staff, senza alcun intervento da parte di Patrizia.

A dare qualche news è stata Deianira Marzano, nota esperta di gossip sui social. Attraverso le sue IG Storie, l’influecer ha rivelato che la Bonetti sarebbe ricoverata in un centro ustioni in Italia. Non sono però giunte conferme riguardo questa indiscrezione. Non resta altro, quindi, che attendere il ritorno di Patrizia su Instagram.