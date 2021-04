Isola Dei Famosi: la discussione tra Valentina Persia e Vera Gemma

La puntata dell’Isola Dei Famosi andata in onda Giovedì 22 Aprile è stata molto movimentata. A distanza di un mese sono arrivati sull’Isola 4 nuovi naufraghi e tra qualche giorno giungerà anche Ignazio Moser. E’ avvenuto uno scambio di opinioni in diretta tra Gilles Rocca e Rosaria Cannavò.

Un altro litigio è avvenuto a telecamere spente. In particolar modo stiamo parlando di due naufraghe. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. La discussione è avvenuta dopo una nomination in particolare.

ISOLA DEI FAMOSI: DUE NAUFRAGHE LITIGANO NEL FUORIONDA – Dopo Roberto Ciufoli è stato il turno di Francesca Lodo che ha ottenuto il titolo di leader salvador. L’ex letterina di Passaparola ha nominato Vera Gemma. La motivazione sarebbe che la donna avrebbe dichiarato di voler tornare a casa.

In realtà però Vera Gemma ha dichiarato di non aver mai manifestato la volontà di tornare a casa. E’ da qui che è nata la discussione. La lite è avvenuta proprio in quel momento tra lei e Valentina Persia. Le parole che si sono rivolte sono state:

Dovevi dire grazie che mi hai votato. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”, ha iniziato Valentina. “Ho avuto un giorno di crisi, sono un essere umano”, ha ribadito Vera Gemma. Cosa accadrà adesso? Intanto per vedere il video clicca qui.