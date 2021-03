Isola Dei Famosi: la gaffe di Ilary Blasi fuorionda con Andrea Cerioli, è polemica sui social

Nell’ultima puntata andata in onda dell’Isola Dei Famosi lunedì 29 marzo 2021, Ilary Blasi ha fatto un gaffe che è stata aspramente criticata da molti telespettatori. Il video sta circolando sul web. Il protagonista è stato Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne.

Il ragazzo è approdato in Hoduras la settimana scorsa. La settimana per lui non è andata benissimo in quanto si è ritrovato a perdere gran parte delle prove fisiche senza aver ancora patito la fame. Ha avuto anche diverse crisi di pianto, già dai primi giorni trascorsi sull’Isola.

LE PAROLE DI ILARY BLASI AD ANDREA CERIOLI – Come già accennato in precedenza Andrea Cerioli non sta vivendo un buon periodo psicologicamente e questa esperienza, a quanto pare, si sta rivelando per lui molto più difficile di quanto gli sembrasse.

Certo il pubblico ha apprezzato la sua presenza, in quanto è da sempre molto amato, specie dal pubblico femminile. Inoltre anche Ilary Blasi sembrava aver puntato molto sulla sua presenza definendolo persino ”maschio alpha”.

In realtà da quando sta vivendo questo periodo buio anziché comprendere la situazione Ilary Blasi ha iniziato a trattarlo in modo derisorio non definendolo più maschio alpha, ma alfetta. Questo atteggiamento non è piaciuto ai telespettatori.

A ciò si aggiunge che prima di chiedergli la nomination, Ilary, non accorgendosi di essere in onda, convinta che nessuno la sentisse aveva dichiarato agli opinionisti: ”lo facciamo piangere”? Il pubblico ha criticato tale atteggiamento non capendo come si possa infierire su un ragazzo che sta già soffrendo. E voi cosa ne pensate dell’atteggiamento di Ilary Blasi?