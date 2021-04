Isola Dei Famosi: la prossima naufraga sarà Manuela Ferrera

I naufraghi continuano ad aumentare man mano nel corso delle puntata all’Isola Dei Famosi. La prossima molto probabilmente sarà Manuela Ferrera. Il direttore di ”Nuovo Tv”, Riccardo Signoretti, aveva parlato però di due possibili nuove naufraghe, di chi si tratta? Scopriamolo.

Signoretti, sul suo giornale aveva parlato di due possibili nuove naufraghe. Stiamo parlando della pattinatrice Crolina Kostner e l’attrice e opinionista Emanuela Tittocchia. Nella scorsa puntata però le cose sono andate diversamente.

Tra i nuovi naufraghi è sbarcata in Honduras oltre a Beatrice Marchetti la sciatrice olimpionica Isolde Kostner. Si tratta comunque di un’altra importante atleta e per questo ne vedremo delle belle in programma.

ISOLA DEI FAMOSI: TITTOCCHIA E FERRERA, UN EX IN COMUNE – Riccardo Signoretti, inoltre, ha parlato di un possibile ingresso sull’Isola della Tittocchia. Oltre a questo però a ribadito che potrebbe sbarcare sull’Isola anche Manuela Ferrera, che parla del meteo al Tg4, nonché ex fiamma del calciatore Gonzalo Higuain.

A quanto pare però l’ingresso di Manuela Ferrera potrebbe essere molto interessante per il pubblico dell’Isola. Stando a dei commenti rilasciati su Instagram tra Signoretti e la Ferrera, come riporta ”VeryInutilPeople”, tra quest’ultima e la Tittocchia ci sarebbe un ex in comune. Non ci è dato sapere di chi si tratta, ma forse lo scopriremo all’interno del reality. Nel frattempo per veder lo scambio di commenti tra Signoretti e Manuela Ferrera clicca qui.