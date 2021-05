Isola dei Famosi, la Zanicchi abbandona lo studio dopo la puntura di una vespa: ecco ora le sue condizioni

Durante l’ultima puntata de l’Isola dei Famosi, andata in onda venerdì 7 maggio in prima serata, ai telespettatori non è sfuggito un dettaglio presente in Iva Zanicchi, confermato dal suo abbandono dallo studio. Cos’è successo all’opinionista? Come sta ora?

LA PUNTURA DI UNA VESPA – Nonostante questa nuova edizione del reality, per molti, si stia rivelando deludente, non si può dire nulla sulla Zanicchi. Senza peli sulla lingua, l’opinionista non ha affatto problemi a dire la sua.

Vista l’esuberanza della cantante, ai telespettatori è sembrato alquanto strano il comportamento assunto durante la puntata di venerdì sera. Inoltre, ai telespettatori non era sfuggito un particolare: la mano gonfia dell’artista.

Nonostante la cantante abbia tentato in tutti i modi di rimanere al fianco dei suoi colleghi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, si è trovata costretta a lasciare la puntata. Di fretta, la donna ha spiegato: “Ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa”.

Stando a quanto appreso successivamente, si sarebbe trattata di una reazione allergica dovuta alla puntura di una vespa. Attualmente, le condizioni di salute di Iva sarebbero ottime. Già, infatti, il pubblico del reality è impaziente di rivederla in studio.