Isola dei Famosi, l’annuncio ufficiale dei nuovi opinionisti: gaffe sui social

Manca poco per l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, proprio per questo la produzione ha annunciato ufficialmente i volti dei nuovi opinionisti. Ad affiancare Ilary Blasi saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, a confermare la loro presenza sono stati i canali social del reality che, però, hanno commesso una gaffe.

GAFFE SUI SOCIAL – Per il secondo anno di fila Vladimir vestirà i panni dell’opinionista, mentre per Papi sarà il suo primo anno. L’ex volto di Sarabanda, infatti, sostituirà Nicola Savino, opinionista della scorsa edizione. A finire nel mirino dei social, però, è stato lo scivolone fatto dall’account Instagram dell’Isola dei Famosi.

È stato deciso di presentare ufficialmente i due opinionisti al pubblico, per questo su Instagram è stato pubblicato un post per l’occasione. Nel post dedicato a Vladimir e Papi si legge: “Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti e lui con la sua… Mooseca”.

A non sfuggire agli attenti utenti del social, però, è stata una IG Story condivisa dall’account dell’Isola dei Famosi. In questa storia su Instagram, infatti, l’ex parlamentare e il conduttore vengono presentati come “concorrenti ufficiali”. Ovviamente chi gestisce i social del programma si è subito accorto dell’errore, cancellando la storia.

Riguardo al cast di questa edizione, si sa ancora poco. Dopo quanto accaduto con l’ultima edizione del GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di prendere in mano le redini dei reality per evitare nuovamente di finire al centro delle polemiche. Da quanto trapelato sul web, infatti, l’uomo avrebbe apportato delle inaspettate modifiche al cast, eliminando alcuni concorrenti.