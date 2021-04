Isola dei Famosi, le nuove naufraghe condividevano lo stesso fidanzato: resa dei conti in vista?

Una bella sfida per le due prossime naufraghe dello show, come si comporteranno tra loro? Non ci resta che scoprirlo

Ci aspettano delle settimane durissime all’Isola dei Famosi, soprattutto per Biagio D’Anelli. L’ex concorrente del Grande Fratello e opinionista ha rivelato che le prossime due naufraghe hanno in comune qualcosa. Scopriamo insieme cosa è successo.

L’INTERVISTA A NUOVO TV – Intervistato dal magazine Nuovo Tv, l’uomo ha spiegato di aver frequentato nello stesso periodo due donne, ovviamente l’una all’insaputa dell’altra. Ma chi sono queste due donne? Le nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera.

Le due vip, dunque, condividevano in passato lo stesso fidanzato e non lo sapevano, un buon motivo per rincontrarsi in Honduras. Cosa accadrà una volta sull’Isola, ma soprattutto come mai Biagio ha deciso di parlare proprio adesso?

“Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi. Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno” ha dichiarato Biagio D’Anelli al magazine di Riccardo Signoretti.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Biagio D’Anelli è stato fidanzato con Manuela Ferrera nel 2011. I due si sono lasciati, Biagio ha intrapreso una storia con la Tittocchia creando non poche polemiche. “Ci sarà da ridere” ha risposto Manuela ad un commento provocatorio di Signoretti.