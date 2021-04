Isola dei Famosi, lo scoop di Dagospia: una naufraga avrebbe passato delle notti bollenti con un noto politico

Rispetto alla altre edizioni dell’Isola dei Famosi, in quest’ultima non è ancora sbocciata alcuna storia d’amore. Se nella versione spagnola è addirittura scappato il bacio a due discussi vip italiani, in quella del Bel Paese non è accaduto nulla.

Nonostante la quiete in Honduras, a fornire gli scoop amorosi sui naufraghi è Dagospia. Il noto portale web ha infatti riportato un rumors che vedrebbe protagonista un’attuale naufrago e un volto noto della politica.

FLIRT TRA UNA NAUFRAGA ED UN POLITICO – Se sull’isola si respira aria di litigio, in Italia il gossip non si ferma. Nonostante non sia ancora nata alcuna love-story, a lasciare senza parole il pubblico del reality è Dagospia.

Da quanto giunto alle orecchie del noto portale, una tra le attuali naufraghe avrebbe avuto un flirt con un noto politico: “A Milano gira voce che una concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe trascorso notti bollenti con un noto politico italiano“.

Nel rumors, però, Dagospia non ha voluto rivelare alcun nome. L’unica cosa che ha voluto aggiungere, creando ancora più mistero è stato: “No, non stiamo parlando di Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Chi sono?”.

Questo ultimo appunto non ha fatto altro che far crescere ancora di più la curiosità dei fan. Di chi starà parlando Dagospia? Non resta altro che attendere altri aggiornamenti. Per ora non è emerso alcun nome.