Isola dei Famosi, Lucas Peracchi si scaglia contro Mercedesz: l’ultimo attacco sui social

Fin dal suo arrivo in Honduras, Mercedesz Henger, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, si è ritrovata ad essere attaccata dall’ex Lucas Peracchi. Nelle ultime ore l’ex volto di Uomini e Donne si è scagliato nuovamente contro la naufraga, finendo al centro delle critiche.

L’ATTACCO SUI SOCIAL – Sebbene la relazione tra Mercedesz e Lucas sia giunta al capolinea a giugno 2021, tra i due continua a non scorrere buon sangue. A dimostrazione di ciò sono le recenti dichiarazioni di Peracchi sulla sua ex fidanzata.

Nei giorni scorsi l’ex protagonista di UeD è tornato a parlare della figlia di Eva Henger, questa volta commentandone il fisico. A chi gli ha chiesto come vede fisicamente la sua ex fidanzata, il ragazzo ha dato una risposta che ha fatto storcere il naso a molti.

Lucas ha infatti messo a confronto due foto di Mercedesz, una in cui la si vede in Honduras e l’altra proveniente dal suo account Instagram. Il ragazzo ha poi così commentato:

“Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di PARERISMO”.

Davanti a una simile risposta, il popolo dei social si è scagliato contro l’ex protagonista di Uomini e Donne. A chi gli ha fatto notare che la foto che la vede in Honduras risale all’edizione del 2017, Lucas Peracchi si è così difeso:

“La foto del prima è ovviamente vecchia e lo sapevo. Era un confronto per far vedere com’era dopo il mio allenamento. Ho scritto di andare a vedere L’Isola 2022 per guardare com’è adesso“.