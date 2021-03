Isola Dei Famosi: Manfredi Ferlicchia attacca Akash Kumar

Il modello Akash Kumar continua ad essere molto attaccato dal mondo del web. Si sta indagando soprattutto sulla sua personalità e su com’era precedentemente ad un ipotetico intervento che avrebbe fatto agli occhi.

Aveva già partecipato a ”Temptation Island” e all’epoca si era presentato come Pablo Romeo. Di certo questo dettaglio non è passato inosservato al pubblico di Canale 5 che lo ricordava alle prese con Giorgia Lucini, all’epoca fidanzata di Manafredi Ferlicchia. Ed è proprio quest’ultimo che ha avuto da ridire, ancora una volta, su Akash Kumar.

In molti sono coloro che si chiedono cosa ci sarà dietro tutte queste identità di Akash e per quale motivo si è sempre proposto con nomi diversi. In realtà Tommaso Zorzi all”’Isola Dei Famosi” glielo aveva chiesto, ma senza ottenere un’esaustiva risposta.

LE PAROLE DI MANFREDI CONTRO AKASH – Manfredi ha detto la sua su Akash: ”Non potevo non accordarmi anche io al gate identity. Qui era Andrea Pablo Romero, non mi ricordo venuto da dove”, riferendosi al suo video di presentazione per ”Temptation Island”.

Poi ha continuato dicendo: ”Comunque per la cronaca, lui non fa programmi trash (così li chiama)” ma solo talent di spessore e programmi culturali come Amici, La Macchina Del Tempo, Super Quark, Freedom e L’Eredità”, ironizzando sulla sua partecipazione all”’Isola Dei Famosi”. Per vedere le storie di Manfredi Ferlicchia clicca qui.