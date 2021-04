Isola dei Famosi, Manuela e Awed prima del reality: “Mi scrisse anche su Instagram”

Nell’Isola dei Famosi sono sbarcati tre nuovi naufraghi. Durante la puntata andata in onda ieri sera, ad Honduras sono arrivati dei nuovi concorrenti: Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Manuela Ferrera. A stupire il pubblico del reality sono state le rivelazioni dell’ex meteorina di Emilio Fede riguardo un altro concorrente. Stando a quanto emerso, con Awed sarebbe avvenuto uno scambio di messaggi.

“Mi scrisse anche su Instagram” – Già nel breve video di presentazione, Manuela ha manifestato dell’interesse verso il youtuber e rivelato un inaspettato dettaglio: “Awed mi piace perché è una persona spontanea e poi è napoletano, io sono per metà napoletana. Mi scrisse anche su Instagram, quindi approfondiremo la nostra conoscenza. Chissà: magari troverò l’amore sull’Isola”.

Nel venire a conoscenza di questo scambio di messaggi, Ilary Blasi ha deciso di approfondire ulteriormente la questione. Davanti a questa curiosità, il naufrago ha voluto chiarire la situazione: “A Manuela Ferrera le avevo mandato un messaggino su Instagram, quello non si nega a nessuna. Se l’avevo già puntata? Era un messaggio innocente, abbiamo avuto una bella conversazione dove mi ha riempito di complimenti, pure troppi, perché non mi merito tutti quei complimenti per la persona che sono. Però di sicuro ho una bella considerazione di Manuela”.

Nel corso della sua avventura nell’isola, Awed aveva già manifestato dell’interesse verso altre concorrenti: Miryea Stabile, Drusilla Gucci e Beatrice Marchetti, con quest’ultima finita con il bacio di giuda per il ragazzo.

Davanti a tutte queste dichiarazioni, i telespettatori sono in attesa di vedere possibili sviluppi. Per il naufrago si tratterà dell’ennesimo due di picche oppure potrebbe scattare la scintilla? Non resta altro che attendere aggiornamenti.