Isola dei Famosi, Maria Laura ha preso in giro tutti? “Stiamo insieme da un anno”

Reduce dalla vittoria a La Pupa e Il Secchione, Maria Laura De Vitis è sbarcata sull’Isola dei Famosi. Fin dal primo giorno in Honduras al centro dell’attenzione, negli ultimi giorni la naufraga è protagonista di un inaspettato gossip. Sebbene la ragazza si sia dichiarata single, in realtà sarebbe fidanzata da ben un anno e a rivelarlo sarebbe proprio il presunto fidanzato.

“Stiamo insieme da un anno” – Entrata nel programma insieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli nel ruolo di “conquistadores”, Maria Laura ha inizialmente mostrato un certo interesse per Alessandro Iannoni. Dopo un primo avvicinamento con tanto di bacio in un daytime, tra i due è nata una semplice amicizia.

Stando a quanto emerso recentemente, la De Vitis avrebbe preso in giro il programma. L’ex Pupa, infatti, non sembrerebbe realmente single come invece si è dichiarata prima di sbarcare in Honduras. La ragazza sarebbe impegnata con Lorenzo Orsini, a confessarlo è stato lui in una recente intervista a ThePipolTv.

I due, da quanto raccontato dal rapper, si sarebbero incontrati a Modena a degli amici in comune. Continuando a parlare del loro rapporto, Lorenzo ha rivelato che entrambi hanno tentato di mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione:

“Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti, tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per fare calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente, lei non voleva, a me fregava poco”.

Il ragazzo ha affrontato anche il discorso “Alessandro”, con cui Maria Laura si è baciata. Su questo breve flirt, Lorenzo ha ammesso: “Il flirt con Alessandro? Non è stato piacevole da vedere. Voglio pensare che sia stato un momento di debolezza e nient’altro”.

LA SMENTITA DI MIRKO – Davanti alle parole di Lorenzo, ad intervenire è stato Mirko Gancitano, ex volto de La Pupa e Il Secchione. L’ex Secchione ha preso le difese della concorrente dell’Isola dei Famosi, smentendo la versione di Lorenzo. Mirko, tramite una IG Story, ha affermato: “Smentisco con cognizione di causa che la De Vitis non è fidanzata! È single al 100%”