Isola dei Famosi, Mercedesz Henger cotta di Edoardo Tavassi? Le parole di lei

La bellissima figlia di Eva Henger è pronta per tornare in Honduras, questa volta pronta per innamorarsi

Mercedesz Henger è pronta per tornare in Honduras, più carica che mai. La figlia di Eva, influencer e modella, si è presentata ieri sera durante la diretta e ha sottolineato di essere single. La ragazza ha fatto delle allusioni particolari su un naufrago, probabilmente Edoardo Tavassi.

Mercedesz punta Edoardo?

“Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile.

Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto” ha detto la ragazza.

L’ex storia con Lucas Peracchi

“Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari” e la mente vola all’ex fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi. La loro storia è finita da un pezzo, anzi, rumors arrivati a Deianira Marzano vedrebbero la ragazza impegnata con un certo Fulvio. Tuttavia, ha dichiarato agli autori del programma di essere single.

“Quando Lucas ha detto che non stava con me, la situazione era quella. Io non avrei messo quella storia così subito perché ci conosco. Il fatto è che ultimamente litighiamo spesso. Credo c’entri qualcosa anche questa quarantena. Non è facile per le coppie, soprattutto se siamo due teste calde. Ci siamo presi una pausa. Io sono andata a stare da mio zio e in quel momento era vero che non stavamo insieme. Siamo stati più di una settimana lontani. Adesso vediamo, non saprei darvi una risposta completamente certa sulla nostra storia” spiegò l’influencer.

Infine, la versione di Lucas: “Mercedesz non mi ha mai tradito. Si è sempre comportata correttamente nei miei confronti, è una ragazza alla quale auguro il meglio, mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda, le storie nascono e finiscono, non c’è stato nessun tradimento. Ragazzi ribadsco che Mercedesz non mi ha tradito. Come detto settimana scorsa. Ora godiamoci la vita che è bella”.