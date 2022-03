Isola dei Famosi, mistero sull’ingresso di Guendalina ed Edoardo Tavassi: parla il fidanzato di lei

I telespettatori dell’Isola dei Famosi sono in trepidante attesa di Edoardo e Guendalina Tavassi. La coppia formata da fratello e sorella si sta facendo davvero attendere ma la causa della loro assenza è un mistero. Qualcuno ha ipotizzato che il Covid sia arrivato anche in Honduras, vediamo nel dettaglio.

Assenza causa Covid?

Deianira Marzano ha spiegato che i due potrebbero essere in quarantena a causa del Covid: “Al tempo dei posati per ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna, si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Per la “signora” nello specifico, per questo ancora non li abbiamo visti”. Ma sarà davvero così? A prendere la parola, il fidanzato di Guendalina.

Mistero Tavassi: i fan del programma si chiedono dove siano

Federico Perna, compagno della Tavassi, ha smentito le voci collegate al Covid. Nello specifico, ha sottolineato che la produzione li tiene costantemente aggiornati sulle condizioni fisiche e di salute dei concorrenti: “Volevo dirvi che Guenda non ha il Covid. Molti di voi lo chiedono e volevo dirvi che non ce l’ha ed entrerà presto”.

“Se l’avesse avuto non avremmo avuto nessun tipo di problema a comunicarlo perché il Covid ce l’ha avuto tutto il mondo. Non sarebbe una cosa di cui vergognarsi. Sarebbe un motivo valido per questo suo non ingresso. Ma non è così. La produzione mi avvisa ogni tanto sul suo stato di salute. Dove stanno, come stanno.

Io non la posso né sentire e né vedere. So che sta bene e che ha tanta voglia di entrare. Aspettiamo ancora un po’. Il consiglio che vi dò è di non ascoltare tutti quelli che parlano su Instagram perché vuole fare gossip e sapere prima degli altri. Nessuno può sapere al di fuori dei familiari di Guenda. Vengono avvisati. Non date peso alle parole a chi fa gossip su Instagram . Lasciano il tempo che trovano. Questo è un consiglio” ha commentato l’uomo.