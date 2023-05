Isola dei Famosi, naufrago contro il GF Vip: “Quest’anno c’è stato il bord**lo”

Nelle ultime ore a finire nel mirino dei social sono state le recenti dichiarazioni di Marco Mazzoli, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. Durante una chiacchierata con Helena Prestes, il naufrago ha voluto dire la sua sui reality, criticando aspramente il GF Vip.

“C’è stato il bord**lo” – Fin dal suo arrivo sull’isola, lo speaker radiofonico si è detto contrario alle dinamiche forzate che si vengono a creare all’interno dei reality. Durante una sua riflessione, andata in onda su Mediaset Extra, Mazzoli si è scagliato contro l’altro reality di Canale 5, in particolar modo contro l’ultima edizione.

È oramai risaputo lo scalpore creato dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, tanto che verso la fine ad intervenire è stato anche Pier Silvio Berlusconi. Riguardo a quanto accaduto quest’anno, Marco ha così dichiarato:

“C’è stato il bord**lo del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”.

Proseguendo con la sua riflessione, il naufrago ha ammesso di aver visto le prime due edizioni del programma, quando ancora ad entrare in casa era la gente comune e non i vip. Ora, secondo Marco, il programma non è più la ventata di novità che è stata all’inizio:

“Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta”.