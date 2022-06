Isola dei Famosi, nessun rinnovo da parte di Mediaset? L’ultima indiscrezione

Mancano poche settimane alla conclusione di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma già iniziano le indiscrezioni per la prossima. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Mediaset avrebbe altri programmi in mente.

NESSUN RINNOVO – Come è già noto, nel 2015 il reality è approdato su Canale 5 con alla conduzione Alessia Marcuzzi, venendo poi sostituita da Ilary Blasi nel 2021. Secondo quanto rivelato da Pipol TV, questa potrebbe essere l’ultima edizione prodotta dalla Mediaset:

“Quella che sta per concludersi questo mese su Canale 5 potrebbe essere davvero l’ultima stagione per L’Isola dei Famosi targata Mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque a questo punto? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti? Di certo c’è che l’unico reality, in onda su canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il Grande Fratello Vip. E questo ormai è certo”.

L’anno scorso, però, si è parlato della conferma di altre due edizioni del reality. Ciò è avvenuto ad aprile scorso, come ricordato anche da Biccy, con la rivelazione di TVBlog. Secondo questa indiscrezione, ad essere confermate sarebbero state l’edizione del 2022 e un’altra.

C’è inoltre da ricordare il prolungamento di quest’ultima edizione, che vede la finale fissata per il 27 giugno. Tale decisione sarebbe dettata dai buoni risultati avuti con dalle prime puntate. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.