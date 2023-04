Isola dei Famosi, niente bikini per Cristina Scuccia: “Sarà una versione del costume rivisitata”

Sebbene l’Isola dei Famosi non sia ancora inizia, Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è più volte finita al centro delle critiche. A distanza di pochi giorni dalla partenza in Honduras, la donna ha parlato della sua nuova avventura, rivelando di aver deciso che non indosserà il costume a due pezzi per un motivo.

“Sarà una versione del costume rivisitata” – Pochi mesi fa a tornare sotto i riflettori è stata la Scuccia, conosciuta dai telespettatori quando era ancora suor Cristina. Alcuni anni fa, infatti, la donna ha deciso di rinunciare ai voti e di dare nuova svolta alla sua vita. La decisione di Cristina l’ha fatta approdare a Verissimo, dove ha rilasciato un’intervista a cui sono seguite non poche critiche.

Dopo la scelta di raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, l’ex vincitrice di The Voice Italia ha deciso di intraprendere una nuova avventura: l’Isola dei Famosi. In una recente intervista al Corriere della Sera, la concorrente ha ammesso che, inizialmente, non era sicura di voler prendere parte al reality. A convincerla a dare inizio a questo nuovo percorso è stata anche sua madre: “Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere”.

Riguardo la sua avventura in Honduras, Cristina ha rivelato che sull’isola non indosserà alcun bikini. La sua decisione è dovuta al non voler ricevere ulteriori critiche: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”.

Sempre durante l’intervista, la donna ha ammesso che dietro la scelta di non indossare un costume a due pezzi c’è anche un altro motivo: “Sì, infatti ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.