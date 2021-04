Isola Dei Famosi: nuovo flirt tra Awed e Beatrice

Beatrice Marchetti è la nuova naufraga dell’Isola Dei Famosi. Pare che si sia già instaurato un bel legame con un altro concorrente, Awed. I due sembrano essere già molto vicini e per questo sono stati molti coloro che hanno ipotizzato un ipotetico flirt.

Sin da subito, l’influencer, si è mostrato propenso a voler far ambientare la nuova arrivata, volendole mostrare i luoghi e le persone che stanno facendo parte della gara. Inoltre, ha fatto una confessione molto importante circa un interesse che nutre nei suoi confronti.

UN NUOVO FLIRT TRA AWED E BEATRICE? – Beatrice è sbarcata in Honduras solo lunedì scorso, ma Awed è stato molto propenso ad insegnarle le arti del mestiere del perfetto naufrago, ed è per questo che i due hanno trascorso molte ore in compagnia l’uno dell’altra sugli scogli. Il loro obiettivo era quello di pescare qualche granchio. La pesca però non è andata come sarebbe dovuta andare, ma hanno avuto modo di conoscersi meglio.

L’INFLUECER DICHIARA DI PROVARE UN INTERESSE PER BEATRICE – In seguito alla bella giornata trascorsa assieme, entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni al confessionale. Beatrice è stata decisamente più vaga, mentre Awed ha confessato un certo interesse nei suoi confronti. Ha anche fatto ironia sulla pesca dicendo che sarebbe potuta essere una prima uscita insieme.

Ricordiamo che precedentemente Awed aveva dichiarato di sentirsi come asessuato, in seguito all’uscita del seno di Fariba. Adesso ha scoperto però di provare un certo interesse per una donna. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.