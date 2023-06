Isola dei Famosi, parla Marco Mazzoli: “So chi è l’amore di Cristina Scuccia”

L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli, conduttore de Lo Zoo di Radio 105. In un’intervista rilasciata a Leggo, il vincitore di questa edizione ha parlato del suo rapporto con Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia delusa dalla chiesa?

Mazzoli ha dichiarato che Cristina è stata delusa dalla Chiesa, per questo ha deciso di abbandonare le vesti da suora. “Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza” ha dichiarato il conduttore.

Tuttavia, l’ex suora non ha mai parlato di delusioni e brutte esperienze nei vari talk show. La sensazione, dunque, è che Cristina pare abbia ancora molto da raccontare e chissà se mai lo farà.

Parlando, invece, del suo grande amore segreto, Mazzoli ha commentato: “All’Isola Cristina aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei“.

La cantante si sarebbe innamorata di una persona in Spagna poco prima di partire per l’Honduras. Tuttavia, non ha mai rivelato particolari su questo amore e non sappiamo nemmeno se sia uomo o donna.