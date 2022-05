Isola dei Famosi, pesanti accuse a Roger: “Lui e Beatriz si sono messi d’accordo”

Continuano le tensioni tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. A finire al centro delle critiche è Roger Balduino, a cui sono state rivolte delle pesanti accuse da parte degli altri naufraghi. Secondo alcuni concorrenti, lui e l’ex fidanzata Beatriz Marino si sarebbero messi d’accordo prima dell’inizio del reality.

“Si sono messi d’accordo” – Dopo l’inizio della storia tra Roger ed Estefania Bernal, nello studio del programma si è presentata Beatriz. Stando a quanto rivelato dalla modella brasiliana, la storia tra lei e Balduino non era finita prima della partenza del ragazzo in Honduras. Data la situazione creata dalle ultime rivelazioni, il programma ha deciso di far sbarcare la Marino sull’isola per un chiarimento.

Per una settimana la donna è rimasta in Honduras per chiarire con Roger. Nonostante le dichiarazioni prima dell’arrivo dell’ex e il suo comportamento con Estefania, il concorrente non si è mostrato indifferente davanti a Beatriz. Tutto ciò ha creato dei dubbi agli altri naufraghi, tanto che alcuni di loro hanno iniziato ad accusare l’ex coppia.

Confrontandosi con i compagni d’avventura, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno ipotizzato che Roger e Beatriz siano in realtà d’accordo. I due si sarebbero messi d’accordo prima della partenza dell’uomo.

“Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”, ha commentato così Edoardo.

D’accordo con la teoria del fratello, Guendalina ha ammesso che Estefania dovrebbe troncare la sua storia con Roger:

“È una mancanza di rispetto verso Estefania che se n’è andata. Almeno fai vedere un minimo di dispiacere. Non è rispettoso. Se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei?”.