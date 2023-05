Isola dei Famosi, Platinette su Cristina Scuccia: “Vogliamo la verità”

Cristina Scuccia l’abbiamo conosciuta nel 2014 quando all’epoca si faceva chiamare Suor Cristina e decise di partecipare (e poi vincere) The Voice. Attualmente nel cast de L’Isola dei Famosi, l’ex suora ha affrontato alti e bassi ma resta senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dedicato alla donna la sua rubrica su Di Più chiedendo a gran voce la verità.

L’addio alle vesti religiose e la presunta omosessualità

Da quando ha abbandonato le vesti religiose, su Cristina Scuccia stanno girando diverse voci, una delle quali legate alla sua presunta omosessualità. Secondo alcuni, l’ex suora sarebbe fidanzata con una ragazza ma al momento non ha smentito o confermato la questione. Inoltre, in molti si chiedono i reali motivi che hanno portato la donna ad abbandonare le vesti di suora.

Le parole di Platinette

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dedicato alla Scuccia la sua rubrica sul settimanale Di Più. Secondo lui, naufraghi e produzione starebbero facendo di tutto per scoprire la verità su Cristina, forzandola quasi a vuotare il sacco. “Si tenta di far dire il vero motivo per cui ha abbandonato la tonaca” scrive Platinette. “Voglio dall’ex Suor Cristina la verità sull’addio al velo!” conclude.

Cristina sulla popolarità: “Non ero pronta”

Parlando con la sua compagna di avventura, Corinne Clery, Cristina ha raccontato cosa ha dovuto subire nei mesi successivi alla partecipazione di The Voice. Non è stato semplice per lei poiché in quel periodo ha raccontato di aver perso molta fiducia nelle persone. L’ex suora ha confessato che in tanti si avvicinavano nascondendo un microfono per registrarla, un vero e proprio trauma che ha affrontato andando in terapia.

“Tipo io finivo di cantare a messa, si avvicinavano persone per salutarmi e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se L’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi” ha spiegato la Scuccia.