Isola dei Famosi, polemica per Ignazio Moser: “Smettetela, non siete eroi”

Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine e ha incoronato Awed come vincitore. Tuttavia, nonostante i mesi trascorsi senza cibo e in Honduras, per i naufraghi le “sofferenze” non sono finite.

PROBLEMI NEGLI AEROPORTI – I ragazzi, per tornare in Italia, hanno dovuto fare diversi scali che hanno creato non pochi problemi. Infatti, Ignazio Moser (ma anche gli altri ex naufraghi) hanno aperto la valigia soltanto ieri poiché bloccate a Parigi. Nonostante il momento, lo sportivo ha deciso di fare un viaggio nei ricordi e guardare il contenuto della valigia.

Nello specifico, i ragazzi hanno riportato alcuni souvenir dall’Honduras, come ad esempio il fedele coltello. Successivamente, Ignazio ha postato una foto con il coltello e la sacca dove teneva i suoi effetti personali. Non sono mancate però le polemiche a riguardo. Vediamo cosa è successo all’ex naufrago.

POLEMICHE PER MOSER – Nello specifico, è spuntato fuori un commento al vetriolo contro l’ex naufrago. “Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola… Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete“ scrive un utente su Instagram.

La replica di Ignazio non si è fatta attendere: “Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International. Ti ringrazio comunque, un po’ sull’Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te”. Insomma, chi ha ragione tra i due?