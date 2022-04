Isola dei Famosi, presunta bestemmia in diretta: eliminata una coppia?

L’ennesimo caso di bestemmia approda nei reality, questa volta è il turno dell’Isola dei Famosi. In genere, siamo abituati a vedere squalifiche nella casa del Grande Fratello, anche se è molto probabile che accada a qualche naufrago. Come sapete, quest’anno si gioca in coppia pertanto non sappiamo se verrà penalizzata la coppia o il singolo giocatore. Vediamo cosa è successo.

Cugini di Campagna a rischio eliminazione?

Lunedì sono approdati in Honduras Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. I due, però, potrebbero stabilire un record ed essere eliminati dal gioco. Il motivo? Una presunta bestemmia pochi secondi dopo essere arrivati sulla spiaggia dell’isola. Andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa è successo.

Tutto è cominciato subito dopo che Silviano si lanciato dall’elicottero insieme al collega. Dopo esser stati recuperati dalla barca, i due sono approdati sulla spiaggia e hanno intonato una canzone per Ilary Blasi. Considerato l’affanno, la coppia non è riuscita nell’intento così hanno dato la colpa alla nuotata fatta per raggiungere la riva.

“Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino” ha detto la conduttrice sorridendo e a quel punto proprio Silvano a mezza bocca ha risposto con una bestemmia: “Eh… Porco D**”. Nonostante il cantante non l’abbia proprio urlata, questa affermazione si è sentita nitidamente da casa e ora sta facendo il giro dei social.

Le bestemmie nei reality sono punite con la squalifica, pertanto la coppia (o solo il singolo) potrebbe abbandonare il gioco. Sta di fatto che al momento la produzione non ha pubblicato comunicati particolari, quindi è anche probabile che la questione possa finire così senza provvedimenti.