Isola dei Famosi, salta la partecipazione di un ex gieffino: di chi si tratta?

Sebbene non sia iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il reality continua ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore è divenuta virale l’indiscrezione che vede saltata la partecipazione di Antonino Spinalbese, ex gieffino ed ex compagno di Belen Rodriguez.

SALTA IL SUO VIAGGIO IN HONDURAS – Ancor prima dell’annuncio del cast ufficiale della nuova edizione del reality, si era vociferato della possibilità partecipazione di Antonino. La possibile presenta dell’ex volto del GF Vip in Honduras aveva suscitato la curiosità dei telespettatori, interessati di vedere Spinalbese nelle vesti di naufrago.

Il nome dell’ex hairstylist, però, non è presente tra i nomi dei concorrenti ufficiali e nemmeno tra i possibili naufraghi che entrerebbero successivamente. A rivelarlo è stato il settimanale Chi:

“L’Isola (di Antonino) che non c’è. Parte a breve L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria e nel cast, tra i naufraghi, manca un concorrente di cui si era data probabile la presenza: Antonino, ex gieffino ed ex compagno di Belen Rodriguez. Che cosa sarà successo?”.

Al momento, non è stato reso noto il motivo dietro questo cambio di rotta dell’uomo. Sarà stata una decisione dell’ex volto del GF Vip o del programma, che potrebbe aver optato per un cast diverso da quello originariamente ipotizzato.

Nonostante questa mancata partecipazione al reality, Antonino continua ad essere nel mirino del gossip per via del suo rapporto con l’ex compagna. Dopo lo scontro social che si è consumato nei mesi scorsi, lui e Belen Rodriguez avrebbero deposto l’ascia di guerra per la piccola Luna Marì. I due, da quanto emerso nelle recenti storie di Instagram, avrebbero trascorso le feste pasquali insieme.