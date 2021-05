Isola dei Famosi, scambio di like tra Emanuela Tittocchia e Francesco Chiofalo: la segnalazione

Dei like misteriosi scambiati dopo il ritorno dell'attrice dall'Isola dei Famosi. Cosa bolle in pentola?

Emanuela Tittocchia è tornata a casa dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. L’attrice, però, sta facendo già parlare di sé per alcuni strani movimenti sui social. Vediamo cosa è successo.

LA PERMANENZA SULL’ISOLA – Emanuela è arrivata a gara inoltrata assieme al suo gruppo di arrivisti. Tuttavia, la donna ha perso al televoto contro una fortissima Fariba, supportata dai follower della figlia Giulia Salemi. Sull’Isola, Emanuela si è comunque distinta per la sua voglia di svolgere mansioni per il gruppo e per le sua amicizie.

FLIRT FUGACE CON AWED – L’attrice ha avuto un flirt durato pochissimi giorni proprio con Awed, famoso youtuber. Tuttavia, questa simpatia è stata stroncata sul nascere quando il giovane ragazzo ha attuato una strategia contro di lei per vincere una prova. Da lì, la Tittocchia non ne ha voluto più sapere.

I LIKE DI FRANCESCO CHIOFALO – Uscita dal programma, qualcuno deve averla notata. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island. Il famoso lenticchio deve aver messo gli occhi proprio su Emanuela Tittocchia poiché, secondo una segnalazione lanciata da Deianira Marzano, le sta lasciando dei like su Instagram.

Non è finita qui, perché Deianira ha commentato dicendo che anche lei ha ricambiato con alcuni like. Insomma, l’attrice e cantante è da poco tornata a casa e sta già facendo parlare molto di sé; cosa bolle in pentola?