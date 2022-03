Isola dei Famosi: si scatena il caos tra due concorrenti

Mancano poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi e sono già avvenuti i primi scontri tra i concorrenti. Da quanto emerso sul web, infatti, tra due naufraghi sarebbe avvenuta una vera e propria rissa verbale.

CAOS TRA CONCORRENTI – Come è ben noto da due anni a questa parte, prima di prendere parte al reality, i concorrenti devono sottoporsi ad una quarantena di due settimane. A creare le prime tensioni è il fatto che un gruppo di naufraghi dovrebbe iniziare prima la quarantena.

In questa edizione, infatti, i concorrenti sono divisi in due gruppi. Da una parte ci sono i naufraghi che gareggeranno in coppia, dall’altra i singoli. È stato proprio in questo gruppo che è avvenuto il chiacchieratissimo scontro.

Stando ai rumors, un gruppo di vip inizierà la sua avventura lunedì, mentre l’altro sbarcherà in Honduras la settimana dopo. Proprio per questo c’è chi dovrà isolarsi prima in hotel, dando così inizio alla sua quarantena. Questa decisione, però, non sarebbe stata accettata volentieri da alcuni concorrenti.

Nonostante le spiegazioni riguardo questa scelta da parte della produzione, tra due naufraghi sarebbe avvenuta un’accesa discussione. Non si sa nulla sull’identità dei due concorrenti, se non che si tratti del gruppo dei singoli, quindi: Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Blind, Roger Balduino. Tra due di questi volti noti sarebbe dunque scoppiato il caos.

Tra i fan dell’Isola dei Famosi è subito sorta la curiosità di scoprire quali sono i naufraghi protagonisti di questo scontro. Per quanto riguarda le concorrenti donne che gareggeranno da sole, sono loro: Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Jovana Djorkevic. Le coppie in gioco invece saranno: Gustavo e Jeremias Rodriguez (padre e figlio), I Cugini di Campagna (artisti), Guendalina ed Edoardo Tavassi (fratelli), Clemente Russo e Laura Maddaloni (marito e moglie), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (madre e figlio), Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzati).