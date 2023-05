Isola dei Famosi, Simone Rugiati sul ritiro di Claudia Motta: “Se solo voi sapeste”

Dopo poche settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, già due naufraghi sono stati costretti a ritirarsi. Tra coloro che hanno dovuto lasciare il reality c’è stata Claudia Motta, quest’ultima vittima di un infortunio che l’ha portata a dover tornare in Italia.

Dopo quanto accaduto all’oramai ex naufraga, a rompere il silenzio sul suo ritiro è stato il fidanzato. È divenuto virale, infatti, il commento lasciato da Simone Rugiati sotto uno dei post della pagina ufficiale del programma.

“Se solo voi sapeste” – Durante la sua breve avventura in Honduras, la Motta ha avuto un infortunio che l’ha costretta a doversi ritirare. Nel tentativo di pescare dei pesci, la ragazza è scivolata e si è procurata un trauma cranico. Data la gravità della situazione, i medici hanno deciso di farla tornare in Italia.

Una volta a casa, Claudia è tornata sui social per ringraziare i fan del sostegno e del supporto che le hanno dato. A scatenare la polemica, però, è stato il commento del fidanzato Simone. Il noto chef televisivo, infatti, ha così parlato apertamente di quanto accaduto all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi:

“Accendere il cervello prima di digitare, please.Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo VERAMENTE. Sapesse del dolore, collare, di quanto sia serio un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai MEDICI che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la piccolina, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”.