Isola dei Famosi, spunta l’ex fidanzato di Cristina Scuccia: “Non mi interessa”

Cristina Scuccia, attualmente all'Isola dei Famosi, ha parlato anche del suo ex fidanzato: oggi l'uomo non vuole più saperne di lei

Cristina Scuccia è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. L’ex Suor Cristina, infatti, nel corso di questi ultimi mesi ha deciso di abbandonare l’abito religioso e dedicarsi alla sua carriera di cantante e donna di spettacolo. Nel corso delle ultime ore, però, è tornato a parlare un uomo del suo passato, l’ex fidanzato.

Parole glaciali

L’ex fidanzato di Cristina è finito spesso al centro del gossip ma non si è mai rivelato. Il suo nome è Lucio Arcadipane ed è stato scovato dalla rivista Dipiù, la quale l’ha raggiunto per parlare del suo rapporto con la naufraga. In realtà, l’uomo non si è sbottonato o sfogato più di tanto, anzi, le sue parole alla rivista sono risultate perlopiù glaciali: “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”.

Lucio, dunque, non ha voluto minimamente parlare della sua ex fidanzata, ripercorrere le tappe importanti della loro storia o commentare semplicemente le decisioni di una persona che inevitabilmente è stata importante nella sua vita.

Cristina aveva già parlato di Lucio

Ai tempi di The Voice, la Scuccia aveva parlato del suo rapporto con Lucio Arcadipane ripercorrendo quanto hanno vissuto assieme. Stando al suo racconto, pare che i due avessero otto anni quando si sono conosciuti e successivamente, dopo anni, fidanzati. Sembra, inoltre, che Cristina lo abbia presentato ai suoi genitori e che lui l’abbia accompagnata a fare i provini per Amici di Maria De Filippi, finiti poi male. Tuttavia, la passione tra i due sarebbe finita quando la donna avrebbe iniziato a seguire il sogno di diventare cantante.

Ultimamente, invece, chiacchierando con i naufraghi, Cristina ha dichiarato: “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro”. E sulla presunta omosessualità ha detto: “Mi piacciono le persone”.