Isola dei Famosi, strani avvistamenti: cosa hanno visto i naufraghi

L’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi, non solo per la fame e le innumerevoli prove da superare, ma anche per strani avvistamenti avvenuti nelle ultime ore. Ecco cosa è successo e cosa ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone a riguardo.

Strane entità tra gli alberi

Nelle ultime ore, i naufraghi hanno dichiarato di aver avvistato strane presenze sull’isola, nello specifico tra gli alberi. A notare che ci fosse qualcosa di strano sono stati, dapprima, Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo. Successivamente, anche lo scettico Alessandro Cecchi Paone ha ammesso di aver visto qualcosa di strano.

Christopher Leoni ha fatto sbalordire tutti con il suo racconto; il naufrago ha raccontato di aver visto un essere luminoso muoversi tra gli alberi sulla collina sopra la spiaggia. Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e molto scettico su questi argomenti, ha di fatto però confermato quanto detto dal suo compagno di avventure.

“Non era la Luna, era qualcosa di diverso“, ha detto Cecchi Paone. “Non ho gli strumenti per dire cosa fosse con certezza, ma vi assicuro che non stavo sognando, perché poi ho continuato a vederlo” ha concluso.

Dopo questo racconto, sui social si è scatenata la caccia all’alieno: in molti hanno parlato di folletti, creature extraterrestri o semplicemente animali selvatici. A questo punto è lecito chiedersi, è la fame a parlare o davvero “c’è qualcosa”?