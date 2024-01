Isola dei Famosi, svelato il primo naufrago: “Forse questo nome non ve l’aspettavate”

Sebbene ancora non si sappia chi sarà al timone della conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, nelle ultime ore è stato reso noto il nome del primo nome. Attraverso il suo blog, Davide Maggio ha rivelato chi sarà il primo concorrente del reality: Joe Bastianich.

“Forse questo nome non ve l’aspettavate” – Mancano ancora diversi mesi dal ritorno in onda del noto reality di Canale 5, ma sembra che la nuova edizione stia iniziando a prendere forma. Sebbene non si sappia chi sarà il conduttore dell’Isola dei Famosi 2024, nelle ultime ore è stata resa nota l’identità del primo vip che sbarcherà sull’isola.

Attraverso il suo portale online, Maggio ha rivelato che l’ex giudice di Masterchef è pronto ad intraprendere questa nuova avventura:

“Questo nome a L’Isola dei Famosi forse non ve l’aspettavate. E DavideMaggio è in grado di svelarvelo in anteprima. L’Isola dei Famosi 2024 inizia a scaldare i motori con la formazione cast. Tra i primi ad essere arruolati c’è un volto noto che deve tutta la sua fama alle cucine di Sky. Ebbene, Joe Bastianich sarà con ogni probabilità uno dei concorrenti dell’edizione numero 18, in programma in primavera su Canale 5”. Il ristoratore, con la passione per la musica, ha accettato la sfida della sopravvivenza”.

E ancora: “Giudice di Masterchef Italia dal 2011 al 2019, si è fatto ammaliare dal sacro fuoco dei riflettori diventando un” prezzemolino”. Ha partecipato, tra le altre cose, come concorrente ad Amici Celebrities e all’ultima edizione di Pechino Express che l’ha visto vincitore. Ora un nuovo reality, ancora più estremo”.