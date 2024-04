Isola dei Famosi, Tonia Romano si ritira prima della diretta: le parole dell’ex naufraga

Oltre a una ventata di novità, la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi ha portato con sé anche un inaspettato colpo di scena che ha incuriosito i fan. Il tutto è avvenuto durante la prima puntata di questa nuova stagione, quando Vladimir Luxuria, la nuova conduttrice, ha annunciato il ritiro di una delle concorrenti nip.

IL MISTERO SUL RITIRO DI TONIA ROMANO – Tra le numerose novità di questa nuova edizione, c’è anche la presenza dei nip in Honduras. Al fianco di Pietro Fanelli, Peppe di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye, ci sarebbe dovuta essere una quinta concorrente non famosa.

Si tratta di Tonia Romano, ex militare, che, secondo le parole di Luxuria in puntata, sarebbe stata costretta a ritirarsi per motivi di salute. Senza scendere nei dettagli, la conduttrice ha così spiegato:

“Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.

Davanti alla curiosità dei fan e ai tanti rumor nati attorno al suo ritiro, la Romano ha deciso di intervenire pubblicamente tramite i social. La donna, attraverso un post su Instagram, ha voluto mettere a tacere le tante indiscrezioni nate dopo l’annuncio televisivo:

“Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente”.