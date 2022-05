Isola dei Famosi, tutto sulla modella naufraga Estefania Bernal

Per quanto riguarda la sua vita privata la modella è riservata e non si hanno molte informazioni. Chissà, dunque, che non si possa far conoscere meglio durante il corso di quest'avventura

Estefania Bernal è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022. Modella di origini argentine, 27 anni, è stata soprannominata la “nuova Belen” per le somiglianze con Belen Rodriguez, ma anche per il Paese d’origine.

La bella ha 27 anni ed è nata ad Almagro, un quartiere di Buenos Aires, in Argentina. Fin da piccola ha mostrato una grande passione per il mondo della moda. Nel 2016 ha vinto il titolo di Miss Universo e sfilato per diversi brand di intimo nel suo Paese d’origine. Il debutto in tv con spot pubblicitari e uno show dal titolo Showmatch, quando aveva appena 21 anni.

“Arrivata in Italia ha preso parte, per la prima volta, a Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. Da quell’esperienza, che risale a circa un anno fa, è stata notata da altre produzioni e ora è pronta a iniziare la sua avventura in Honduras.

In molti, sul web, l’hanno soprannominata la “nuova Belen” per via delle origini argentine comuni, della carriera da modella e dello stesso reality di Canale5, che per la Rodriguez è stato un trampolino di lancio per la carriera”, si legge su Fanpage.

Per quanto riguarda la sua vita privata la modella è riservata e non si hanno molte informazioni. Non si hanno notizie nemmeno riguardo il suo passato sentimentale. Chissà, dunque, che non si possa far conoscere meglio durante il corso di quest’avventura.