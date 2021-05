Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli ha avuto un malore in diretta

Durante la puntata dell’Isola Dei Famosi andata in onda, hanno svolto nuovamente la prova per decretare il leader del gruppo dei Primitivi. Massimiliano Rosolino ha però dovuto spiegare che Andrea Cerioli non era proprio in grandissima forma, in quanto non si è sentito bene. Per questo ha saltato la prova.

Massimiliano Rosolino ha dichiarato, riferendosi ad Andrea Cerioli: “Manca all’appello Andrea perchè non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta…”. Ilary Blasi ha chiesto poi cosa avesse avuto Andrea Cerioli e lui ha risposto: “Era un po’ pallido…”.

LE PAROLE RASSICURANTI DI ANDREA CERIOLI – Ilary Blasi ha voluto poi parlare con Andrea Cerioli per sapere come stesse dopo il malore. Il ragazzo ha dichiarato di essersi sentito male durante la prova, e per questo ha deciso di non affrontarla:

“Si Ilary confermo quanto detto da Massimiliano prima, mi sono sentito male poco dopo aver mangiato…Non mi sento di fare la prova…”. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, anche se ha preferito saltare la prova, per non peggiorare la situazione.

L’IRONIA DI ILARY BLASI – Ilary Blasi era rasserenata sicuramente del fatto che Andrea Cerioli stesse bene, nonostante avesse purtroppo saltato la prova. Ha però fatto una battuta: “Hai mangiato troppi spiedini…Ho capito Andrea…Adesso continuiamo con la gara…”.