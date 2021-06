Isola, ex naufrago boccia il Grande Fratello Vip: “Mai nella vita!”

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più ambiti dai vip. Sono tanti coloro che aspettano la fatidica chiamata per mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia, c’è un ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha totalmente bocciato l’idea: stiamo parlando del comico Roberto Ciufoli.

CIUFOLI BOCCIA IL GFVIP – Tanti concorrenti dell’Isola sono approdati a Cinecittà e viceversa. Il comico, però, non ne vuole sapere assolutamente nulla. Awed, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, sono solo alcuni degli ex naufraghi che stanno corteggiando la redazione del GFVip.

Ciufoli no, anzi, il suo è stato un vero e proprio no categorico. Intervistato da La Nuova Tv, l’ex naufrago ha fatto sapere che mai entrerà nella casa più spiata d’Italia. “Grande Fratello Vip? Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte“ ha esordito il comico.

“Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai. È un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola“ ha punzecchiato l’ex componente della Premiata Ditta.

IN HONDURAS – Roberto ha ricordato con molto piacere la sua esperienza in Honduras seppur con mille difficoltà. “La prima notte passata in albergo una volta uscita dall’Isola non l’ho passata bene, ho dormito poco e quasi scomodo sul materasso, mi mancavano il vento e il mare. La natura umana invece non mi manca affatto. Là sono dimagrito 17 kg e per me che non sono partito grasso sono veramente tanti. Ho già recuperato qualche chilo, si recuperano abbastanza velocemente. Con il tempo andrò a riprendere anche la massa muscolare perso facendo sport attivo come ho sempre fatto” ha detto.