Riparte la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta nuovamente da una spumeggiante Ilary Blasi. Tante novità quest’anno: la sostituzione di Nicola Savino come opinionista e l’arrivo al suo posto di Enrico Papi accompagnato dalla conferma di Vladimir Luxuria. Nuovi concorrenti hanno già fatto il loro ingresso sull’isola, dimostrando voglia di mettersi in gioco e caparbietà nel portare a termine l’obiettivo del reality: resistere alla vita sull’isola e vincere. Tra i protagonisti, una donna che ha letteralmente cambiato la sua vita negli ultimi mesi, ovvero Cristina Scuccia, colei che si è fatta conoscere al pubblico italiano, partecipando a The Voice come Suor Cristina.

Cristina Scuccia e il noviziato in Brasile

Ha fatto di certo scalpore la notizia della partecipazione di Cristina all’Isola, un reality che da sempre mette sotto pressione i concorrenti, attraverso sfide fisiche e assenza di cibo e confort. Ma quale migliore terapia d’urto per colei che ha scelto da qualche mese di spogliarsi degli indumenti da suora ed iniziare una nuova vita? Cristina ha raccontato di aver scelto un programma come l’Isola proprio perché conosce in prima persona, il sacrificio e la rinuncia. Tra i suoi racconti, un aneddoto in particolare ha reso la sua scelta, carica di consapevolezza: i suoi due anni di noviziato in Brasile. Un periodo che di certo, le ha insegnato a prendersi cura di se stessa, apprezzando le cose necessarie della vita.

Cristina Scuccia pronta a mostrarsi in bikini?

In molti hanno dato, ancor prima dell’inizio del reality, Cristina come la possibile favorita di questa edizione. La sua scelta ha di sicuro generato grande curiosità nei telespettatori, i quali si sono sin da subito chiesti, quanto sarebbe potuto esser complicato per l’ex Suora, indossare un bikini in prima serata. Ad ogni modo questa curiosità, resterà irrisolta dopo le dichiarazioni della Scuccia: “Non mi metterò in bikini, ho scelto di mostrarmi in pantaloncini per sentirmi ogni giorno a mio agio”.