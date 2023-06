L‘Isola dei Famosi sta per giungere al termine e come ogni anno sono diverse le supposizioni sul possibile o la possibile vincitrice del reality. Quest’anno tra le protagoniste, di sicuro Cristina Scuccia ha da subito ottenuto maggiori riscontri, considerando inevitabilmente il suo passato da suora.

Tra le naufraghe di questa edizione, anche Corinne Clery, l’attrice francese ormai esperta di reality. Dopo la sua eliminazione, durante la sua partecipazione all’ultima puntata dell’Isola Party, si è lasciata andare ad alcune esternazioni sul comportamento di Cristina, non riservando per quest’ultima parole di apprezzamento.

Ecco che cosa pensa Corinne su Cristina

Corinne ha commentato la partecipazione di diversi naufraghi, sempre con il suo fare diretto e sarcastico. Per quanto riguarda la Scuccia, l’attrice francese ha raccontato di alcuni comportamenti che secondo lei, l’hanno resa una vera stratega: “Non impazzisco per Cristina. Un po’ stratega? Diciamo che Cristina è determinata ad arrivare da qualche parte, è una che va dove tira il vento. Non voleva parlare, era sempre di cattivo umore”. Corinne ha anche raccontato di quanto la mattina Cristina evitasse qualsiasi tipo di chiacchiera o conversazione, per questa ragione l’attrice ha dichiarato:” Io ci rimanevo male, da ex suora un po’ di empatia me l’aspettavo. La vedevo sempre andare nel gruppo delle Acopiados, con noi non ci stava mai. Quando cercavo di parlare diceva che non le piaceva che le facessero domande”.

Secondo Corinne, alla luce del comportamento di Cristina, probabilmente se non ci fosse il passato da ex suora, non avrebbe poi fin troppo incuriosito la sua storia, visti gli atteggiamenti. Al momento ad ogni modo la Scuccia, è tra le possibili vincitrici, sarà lei ad aggiudicarsi la prima posizione?