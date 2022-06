Isola, Laura Maddaloni su una possibile partecipazione al GFVip: “Sono portata per i reality”

Laura Maddaloni, seppur per poco tempo, ha lasciato il segno a questa edizione dell’Isola dei Famosi. La moglie di Clemente Russo però potrebbe partecipare al GFVip, anche se molto vaga nella risposta. Vediamo cosa ha dichiarato.

Prossima al GFVip? Le parole di Laura

Se Clemente Russo ha dichiarato che non rifarebbe il GFVip, la moglie (alla sua prima esperienza) non è dello stesso avviso. In un’intervista rilasciata a Superguida Tv, la sportiva ha ammesso che ci farebbe un pensiero ma comunque è rimasta sul vago.

“Io al GFVip? In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisioni le prendo di pancia“ ha dichiarato.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

La donna ha dichiarato che l’esperienza all’Isola dei Famosi l’ha messa in competizione anche con sé stessa. “Questa è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista.

Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria, io facevo i 52kg, io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce” ha concluso.