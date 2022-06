Isola, Marialaura De Vitis e le sue confessioni: “Baciato delle ragazze? Sì. Ora mi interessa Luca Daffrè”

È tempo di confessioni in Honduras: non solo litigi e lacrime per la fame ma anche chiacchierate e scoperte per alcuni naufraghi. Marialaura De Vitis si è aperta durante il gioco della verità e ha fatto delle clamorose confessioni. La giovane è sfortunata in amore, dapprima alla Pupa e Il Secchione con Gianmarco Onestini e per seguire all’Isola con Alessandro Iannoni. Tuttavia, qualcosa forse sta per cambiare.

La confessione di Marialaura: “Ho baciato diverse ragazze”

La giovane ha fatto delle confessioni non indifferenti ma ha comunque sottolineato di non essere bisessuale: “Se ho mai baciato una donna nella mia vita? Sì certo, l’ho fatto sì e più di una volta anche. Se sono bi? No, quello no, però è capitato di baciare delle ragazze”. Successivamente ha ammesso che se ne avesse la possibilità ci proverebbe con Luca Daffrè.

Cotta per Luca Daffrè

Marialaura e Luca hanno istaurato un bel rapporto che potrebbe ben presto trasformarsi in altro. La giovane sembrerebbe davvero interessata a lui e lo stuzzica continuamente: “Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? […] Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario”.

Durante il gioco poi, Luca ha confessato di essere interessato all’ex di Paolo Brosio. Cosa accadrà tra i due? Non ci resta che scoprirlo.

Confessioni anche per Mercedesz Henger

Anche la figlia della nota Eva Henger ha dichiarato di aver avuto in passato dubbi sul suo orientamento sessuale: “No, non avrei una relazione con una donna, ad oggi no sono sicura. Ho avuto anche io il mio periodo dove ho avuto dei dubbi, ma ad oggi ti dico di no. Sì in passato c’ho pensato e avevo il dubbio, ma adesso sono sicura e non mi piacciono le donne da quel punto di vista”.