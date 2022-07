Isola, Mercedesz Henger risponde al suo ex Lucas Peracchi dopo i commenti sul fisico: “Non è carino”

Mercedesz Henger, tornata dall’Honduras, ha dovuto risolvere alcune questioni e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La figlia di Eva Henger, venuta a conoscenza di alcune frasi di Lucas Peracchi su di lei, ha deciso di rispondere e chiudere questa storia.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzato sulla sua forma fisica

Quando Mercedesz era in Honduras, il suo ex fidanzato ha girato delle stories in cui in qualche modo ha criticato la sua forma fisica. Nello specifico, il ragazzo ha sottolineato come la giovane avesse cambiato fisico dalla loro rottura allegando delle foto: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto), ora guardate l’isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo)”.

Mercedesz risponde a Lucas

La giovane ha deciso, tramite un’intervista per Nuovo Tv, di rispondere al suo ex fidanzato modello e personal trainer: “Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia. È una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre, abbiamo vissuto momenti bellissimi, ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”.

Inoltre, la figlia di Eva ha aggiunto che non è carino commentare il fisico delle persone, soprattutto non quello di una ragazza che è stata importante. La giovane ha precisato che al momento non ha alcun rapporto o legame con il suo ex fidanzato e di non averlo nemmeno sentito dopo la fine del programma.

In questo momento Mercedesz vuole solo pensare a sua madre, vittima di un grave incidente in Ungheria e che pian piano si sta riprendendo. Le due si sono riavvicinate dopo un periodo difficile, dovuto anche alla sua storia con Lucas Peracchi. E con Edoardo Tavassi? La giovane è stata chiara: “Mi piace ancora, adesso che non siamo più in quel contesto riusciremo a capire tutto molto meglio”.