Isola, Miryea Stabile si sfoga: “Mi sono sentita molestata e offesa”

Miryea Stabile l’abbiamo conosciuta meglio per la sua vivacità e spontaneità all’Isola dei Famosi. Tuttavia, la ragazza ha partecipato prima alla Pupa e il Secchione. Con la partecipazione in Honduras, la sua popolarità è sicuramente aumentata ma in queste ore la ragazza si è sfogata sui social.

MIRYEA SI SFOGA SU INSTAGRAM – Nello specifico, la ragazza ha voluto criticare dei comportamenti di alcune persone che non la rispettano quando la incontrano per strada. “Mi piacerebbe condividere con voi un mio pensiero su ciò che ho provato riguardo ad un accaduto di ieri sera” ha esordito la Stabile sul social. La giovane ragazza ha fatto una premessa: lei ama molto incontrare i suoi fan, fare foto e scambiare quattro chiacchiere ma alcuni di loro vanno decisamente oltre.

“Fin quando si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un come stai o un saluto nessun problema” ha continuato Miryea. “Quando la cosa inizia a diventare ‘facciamo una foto insieme?’ più ‘vieni a farla anche con i miei amici?’, e fin qui tutto ok, più ‘stai con noi a far serata?’, più sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, più abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà volendo andare oltre assolutamente no“ ha sottolineato l’ex naufraga.

Tuttavia, la ragazza ha speso anche delle belle parole per i suoi fan: “Togliendo questo accaduto, ogni volta che da Milano torno a Brescia mi sento sempre accolta nei migliori dei modi”.

LE PAROLE DEI FOLLOWER – Miryea ha condiviso alcune risposte dei follower che hanno voluto mostrare solidarietà con lei. “Non so questa gente come riesce a trovare il coraggio di fare queste cose. Personalmente se mi capita di incontrare qualcuno di famoso e gli/le chiedo di fare una foto mi sento a disagio anche solo a mettergli una mano sulla spalla perché mi viene da pensare magari gli/le dà fastidio. Questa gente non ha un minimo di rispetto” ha scritto un utente.