Isola, Pago si candida a partecipare: “Vorrei vivere quest’avventura perchè ti mette a nudo”

Dopo aver partecipato a Music Farm, Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip ora Pago non si ferma e si è candidato per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Ultimamente aveva fatto parlare di sé per la sua candidatura anche a Sanremo, dal quale però era stato escluso non senza polemiche:“Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare.

Non capisco la dinamica. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“, aveva detto il cantante.

Intervistato da NuovoTv, Pago ha però dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. “Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo“.

Staremo a vedere, dunque, se questa volta gli andrà bene e se Ilary Blasi e gli autori de L’Isola dei Famosi prenderanno in considerazione la sua candidatura.