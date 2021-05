Isola, Vera Gemma e Jeda si candidano per Temptation Island

L’isola dei Famosi sta arrivando al capolinea: lunedì ci sarà la tanto attesa semifinale e vedremo chi, oltre Ignazio Moser e Andrea Cerioli, volerà direttamente in finale. Nonostante non sia più nel reality, Vera Gemma è sicuramente una delle grandi protagoniste. In queste ultime ore, infatti, ha fatto anche alcune richieste.

VERA GEMMA PROTAGONISTA – La donna è stata sicuramente una grandissima protagonista del gioco. Energica, frizzante e con la voglia di conquistare la scena, Vera non ha risparmiato nessuno. Iconico il suo incontro con Awed, chiamato “traditore” dalla donna e la tanto attesa entrata in studio.

Tuttavia, un altro grande protagonista è stato il suo fidanzato Jeda, sempre presente in studio. Il ragazzo si è contraddistinto per lo stile, la sua simpatia e i quadri simpatici con Ilary Blasi. Inoltre, la coppia ha anche preso parte al programma in streaming di Tommaso Zorzi, Il Punto Z.

VERA E JEDA A TEMPTATION ISLAND? – Una notizia che sta circolando sul web è proprio quella relativa ad un possibile coinvolgimento della coppia a Temptation Island. La donna ha dichiarato di voler mettersi in gioco poiché molto amante dei reality. In un’intervista concessa a Rolling Stone, Vera Gemma ha fatto sapere di amare il mondo del reality poiché non esiste nulla di più interessante della realtà.

“Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo” ha detto la donna sul programma dei sentimenti. Tuttavia, le coppie potrebbero già essere scelte e il programma potrebbe essere in modalità “mista” tra vip e nip. Staremo a vedere.