Isolamento termico: utile in inverno e in estate

Ottimizzare energeticamente la propria abitazione è fondamentale se si vogliono ridurre il più possibile i consumi e rendere la propria abitazione eco-friendly. Un problema relativo a molti appartamenti è proprio la scarsa efficienza energetica, causata spesso da una eccessiva dispersione del calore. Maggiore è il calore disperso con l’esterno, più elevati sono i consumi necessari per riscaldare gli ambienti domestici.

Per cambiare questa situazione ci sono molti sistemi, a partire dall’installazione di infissi in legno ad alte prestazioni. Le finestre sono uno dei principali punti deboli quando si parla di efficienza energetica, per questo è importante iniziare con le modifiche proprio da loro.

Se volete saperne di più continuate a leggere.

A cosa serve il cappotto esterno

Quando si parla di cappotto esterno non si fa riferimento di certo all’indumento, ma si parla di un sistema che consente di isolare termicamente la propria abitazione. Il vantaggio si può notare sia in inverno che in estate.

Durante la brutta stagione si cerca di utilizzare vari sistemi per poter scaldare le singole stanze. Si va dalle classiche stufe agli efficienti termosifoni, senza dimenticare i climatizzatori. Il problema riguarda il rapporto con l’ambiente esterno: il caldo spesso finisce per dissiparsi a contatto con le basse temperature presenti all’esterno, rendendo necessario tenere accesi termosifoni e stufe per diverse ore. Con un cappotto esterno si riduce la percentuale di dispersione, e si possono usare i sistemi di riscaldamento per meno tempo, ottenendo a fine mese un risparmio notevole.

In estate si genera una situazione piuttosto simile. Il caldo dall’esterno prova a entrare nella nostra abitazione. Con un buon cappotto si possono tenere le stanze ben isolate, permettendoci di usare molto meno il condizionatore.

I vantaggi degli infissi in legno

Come abbiamo detto nel nostro incipit un vero e proprio punto debole quando si parla di efficienza energetica è costituito dalle finestre. Una buona soluzione per ovviare a questo problema è l’installazione di infissi in legno.

Il legno è un ottimo materiale, pronto a durare nel tempo e con la capacità di fornire un buon isolamento. Ciò significa che grazie a questi infissi possiamo tenere più facilmente il caldo all’interno degli ambienti domestici.

Un’altra caratteristica da tenere in considerazione è la possibilità di smaltire in futuro questi infissi con minore difficoltà. Il legno è un materiale biodegradabile, per cui anche dopo che non ne avremo più bisogno non rischieremo di provocare un eccessivo inquinamento nell’ambiente, come avviene invece con altri materiali.

Usare i pannelli solari

Per definire un’abitazione davvero eco-friendly non si possono di certo dimenticare i pannelli fotovoltaici. Questa tecnologia ha conosciuto un’importante evoluzione negli ultimi anni, tale da rendere questi strumenti un ottimo sistema se si vuole risparmiare in ogni stagione.

In Italia i pannelli fotovoltaici possono dimostrarsi molto utili anche grazie al particolare clima della penisola, dove il Sole splende per buona parte dell’anno. Oggi l’energia generata dai pannelli può essere accumulata in apposite batterie, così da essere usata quando se ne ha bisogno.

L’energia prodotta dai pannelli può essere utilizzata in diversi modi, permettendoci di accedere a una forma di elettricità pulita e priva di emissioni.