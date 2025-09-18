Israele, Italia pronta a proporre delle sanzioni

Prosegue l’offensiva israeliana nella striscia di Gaza, con missili lanciati vicini a luoghi d’interesse della zona. Presi di mira principalmente gli ospedali funzionanti, intanto l’Italia si prepara a proporre sanzioni verso i ministri estremisti israeliani

Giorno 713

Il conflitto in medio oriente raggiunge, ufficialmente, il giorno 713. Quasi due anni, dunque, che ormai il terzo conflitto tra Israele e Gaza va avanti. Una tragedia immane, un continuo genocidio che sta sconvolgendo il mondo intero e che sembra non possa fermarsi minimamente.

Ad esporsi pubblicamente, oggi, è stato Tajani che ha detto: “Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato il limite della reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. A proposito delle sanzioni, che verranno proposte dalla Commissione europea agli Stati Membri in Consiglio, noi continuiamo a sostenere con convinzione ogni nuova misura contro Hamas. E siamo favorevoli ad adottare nuove ulteriori sanzioni nei confronti dei coloni violenti e di quei ministri che hanno assunto posizioni inaccettabili tanto su Gaza quanto sulla Cisgiordania”.

Parole dure del ministro delle finanze israeliano

Intanto, a peggiorare la situazione è stato il ministro della finanze israeliano Smotrich, che ha pronunciato queste parole: “Gaza? Una miniera d’oro immobiliare. Sono stati avviati negoziati con gli americani, abbiamo investito molti soldi in questa guerra. Dobbiamo vedere come distribuiremo il terreno in percentuale”.